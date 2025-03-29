К результату: как молодые ученые реализуют свой потенциал в Карелии

Карелия – один из регионов, в котором опираются на инициативу местных организаций и простых жителей, стремящихся улучшить жизнь в родной республике. Реализовать планы помогают в том числе финансированием.

Для этого в 2022 году по поручению руководителя региона Артура Парфенчикова в Карелии начал работу Фонд грантов Главы Республики Карелия. Главная задача организации состоит в предоставлении финподдержки социально ориентированным некоммерческим организациям, контроле за реализацией поддержанных проектов и мониторинге их эффективности.

Как это работает: некоммерческие организации подают заявку на участие в ежегодных отборочных конкурсах. Грантовая поддержка оказывается проектам, которые занимаются социально значимыми вопросами. Если проект проходит все отборочные туры, то он получает средства на реализацию своих планов.

Потенциальные участники конкурса должны заполнить заявки – в этом им помогают специалисты фонда, которые проводят обучающие семинары для инициативных жителей республики и представителей НКО, где рассказывают потенциальным участникам конкурса о том, как правильно это сделать.

Реализовать свои амбиции и планы могут не только организации, но и молодые ученые. Получить поддержку республики они могут, приняв участие в одноименном конкурсе при поддержке Фонда венчурных инвестиций. На программу поддержки молодых специалистов средства выделяются региональным Министерством экономического развития. Участие в конкурсе могут принять вузы, которые соответствуют требованиям конкурса.

В 2024 году победителем стал Петрозаводский государственный университет, который реализовал «Программу поддержки НИОКР (Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – прим. ред.), обеспечивающих значительный вклад в инновационное развитие отраслей экономики и социальной сферы Республики Карелия». Учреждение выступило оператором для распределения средств на внутренний конкурс, в котором могли принять участие команды из других университетов.

Артур Парфенчиков на церемонии награждения победителей/пресс-служба ПетрГУ

Университет получил на реализацию значимых проектов 20 млн рублей с условием софинансирования в размере 10%. Внутри учреждения состоялся отборочный конкурс проектов среди молодых ученых и студентов разных вузов. Еще на стадии получения высшего образования у будущих специалистов появилась возможность сделать вклад в развитие региональной медицины, экологии, искусственного интеллекта, агротехнологий, социокультурного направления и других сфер жизни республики. Участники выиграли гранты до 1,6 млн рублей.

Полученные деньги они могли направить на всё, что необходимо, чтобы воплотить задумку в жизнь – купить нужную технику, канцелярию и материалы, оплатить верстку и печать книг, организовать экспедиции и поездки к месту реализации проекта, составить нужные схемы и документы и многое другое.

Качество исследований гарантировано тем, что, помимо молодых ученых, в проектах должны были участвовать научные руководители – преподаватели и старшие наставники университета, которые консультировали студентов по теоретическим и практическим вопросам и по презентации полученных результатов.

Реализация проектов сопровождалась еще и помощью профильных специалистов, которые консультировали по процессу документооборота (в нем не так просто разобраться новичку) и помогали пройти все отчетные мероприятия на всех этапах. Такая поддержка не только словом, но и делом учит молодых специалистов работать в команде и не бояться браться за крупные проекты в будущем.

Одним из победителей отбора стал проект «Русский мир Карелии: традиции чаепития», заявленный Лабораторией лингвокраеведения и языковой экологии ПетрГУ.

Руководить проектом решилась студентка тогда еще второго курса кафедры русского языка как иностранного и прикладной лингвистики Лидия Камай. Девушка с энтузиазмом занимается исследованием всего, что связано с русскими традициями на территории республики, но в первую очередь – языковым и фольклорным материалом. Это и особенности русских говоров в разных частях Карелии, и поговорки, и присказки о разных сторонах бытовой жизни.

Научным руководителем и старшим наставником для Лидии стала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного и прикладной лингвистики, руководитель лаборатории Елена Гусева.

Руководитель проекта Лидия Камай и научный руководитель проекта Елена Гусева

Вместе с командой, а это и другие студенты Института филологии, им удалось не только изучить, но и сохранить языковой и этнографический материал, связанный с русскими традициями чаепития на территории Карелии. На это участникам проекта выделили полмиллиона рублей.

В рамках работы по проекту мы подготовили словарь «Поважничаем с самоваром. Чаепитие в Карелии», в котором собрали лексемы о чае и чаепитии из «Словаря русских говоров и сопредельных областей». Также в наш словарь вошли расшифрованные записи диалектной речи, которые мы собрали в экспедициях в Пудожье, в Карельском Поморье и Заонежье в 2024 году,

- рассказала Лидия Камай, добавив, что все собранные материалы внесли в специальную базу данных, чтобы результаты экспедиций были доступны и другим исследователям.

Видео и аудио из экспедиций можно посмотреть, отсканировав QR-коды на страницах словаря, а самые яркие из них собраны в небольшой документальный фильм. Его вместе с экземплярами словаря направят в районные библиотеки и музеи для популяризации русской культуры на территории Карелии.

Самое интересное было в экспедициях – мы работали с жителями деревень, записывали их манеру говорить, традиции, которые они помнят еще из своего детства или из рассказов родителей. Из традиций простых семей строится вся культура республики,

– рассказала видеограф проекта, аспирантка ПетрГУ Ася Шарапова.

Еще одним результатом проекта стала выставка в Гуманитарном парке ПетрГУ, включившая фотографии из экспедиций, выдержки из словаря и атрибуты русского чаепития – чай, самовары, блюдца и подстаканники.

По словам научного руководителя проекта Елены Гусевой, лаборатория принимает участие в конкурсе на получение гранта Главы Республики Карелия уже второй раз. В 2022 году в рамках проекта издали книгу «Живое слово Карельского Поморья», в которой собраны материалы экспедиций с 60-х годов по сегодняшний день. В этот раз решили обратиться к народным традициям, чтобы не только их зафиксировать и сохранить, но и возродить.

Безусловно, студенты должны участвовать в подобных проектах. Мы выражаем благодарность главе Республики Карелия за эту возможность. Студенты учатся проводить научные исследования, они ездят в экспедиции, они учатся заниматься проектной деятельностью, вести документацию, приобретают навыки работать в команде – это очень важно,

– поделилась Елена Гусева.

Фото: Пресс-служба ПетрГУ, Ася Шарапова