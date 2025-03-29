29 марта 2025, 10:41
Дом культуры в поселке Карелии остался без света за долги
Жители поселка Софпорог не знают, как им готовиться к 80-летию Победы
Фото: Софпорогский дом культуры
В поселке Софпорог Лоухского района Дом культуры отключен от электроснабжения – за долги по счетам. Как рассказала редакции «Петрозаводск говорит» жительница поселка Наталья Бородкина, ситуация критическая – осталось чуть больше месяца до юбилея Победы, готовиться к празднику им негде.
«Хочу поделиться с вами нашей болью. Когда идет подготовка с 80-летию Победы, у нас в Софпороге отключили в Доме культуры электроэнергию - за неуплату. Но разве в этом вина ДК? Очень надеемся на помощь»,
- рассказала Наталья Васильевна Бородкина.
Дом культуры в Софпороге – место, где собираются все жители поселка. Готовят и проводят концерты, интеллектуальные игры, конкурсы, ставят столы на праздники. // Фото: Софпорогский дом культуры.