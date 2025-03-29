Следком патрулирует озера Карелии после запрета выхода на лед

Следователь следственного отдела по городу Сегеже СУ СК России по Республике Карелия совместно с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия принял участие в рейде по проверке соблюдения правил безопасности на водных объектах.

В ходе патрулирования были проверены наиболее популярные среди рыбаков и туристов участки водоемов. Особое внимание уделялось разъяснительной работе с населением: жителям напомнили об опасности выхода на подтаявший лед и раздали памятки с правилами поведения в весенний период.

В следкоме напомнили, что ведены строгие ограничения, запрещен выход и выезд населению на лед водных объектов:

- с 21 марта – реки Сегежа, Пезега, Онигма, Онда, Гирюламбина, Ондское водохранилище;

- с 7 апреля – озеро Выг и все водоемы Сегежского муниципального округа.

Следственное управление предупреждает, даже внешне крепкий лед может оказаться хрупким из-за течений и перепадов температур. Нарушителей ждут штрафы. // Фото: следком Карелии.