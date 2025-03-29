Педагогом года в Петрозаводске стала учитель истории

В Петрозаводске прошла церемония награждения победителей конкурса «Педагог года – 2025». В этом году в нем участвовали более 70 конкурсантов из различных образовательных организаций, сфер культуры и спорта.

Победителями стали:

«Воспитатель года» – Анастасия Симонова – воспитатель детского сада № 45.

«Учитель года» – Екатерина Кононец – учитель истории гимназии № 17.

«Педагогический дебют. Учитель» – Ольга Кялвияйнен – учитель географии, экономики школы № 27.

«Педагогический дебют. Воспитатель» – Мария Терещенко – воспитатель детского сада № 100.

«Классный руководитель» – Анна Санберг – учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия №30».

«Преподаватель детской школы искусств» – Дарья Орлова – преподаватель детской музыкальной школы № 1 имени Гельмера Синисало.

«Детский тренер» – Наталья Смирнова – тренер-преподаватель спортивной школы № 1.

«Специалист года» – Наталья Шимон – учитель-логопед школы № 34.

Победителей конкурса на своей странице в ВК поздравила мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.