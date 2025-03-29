Подгузники инвалидам придется получать по электронному сертификату

Петрозаводчанке Людмиле Леонидовне почти 80 лет. Она инвалид 2 группы и, в силу диагноза, вынуждена постоянно использовать урологические прокладки. Пенсионерка рассказала, что раньше она приходила в любой магазин, покупала прокладки, сохраняла чеки и ей карельское отделение Соцфонда компенсировало затраты. А с января 2025 года правила получения компенсации изменились.

«Честно скажу, я ничего в этих новых правилах не понимаю. Если бы не моя невестка, которая постоянно со мной возится, я бы вообще осталась без всего. Мне и так не хватает тех прокладок, которые мне выписывают. Так теперь их получить - это целая эпопея»,

- рассказала наша собеседница.

Подробнее о том, почему на учете в Соцфонде состоят более 2700 человек, а сертификаты оформили лишь 127 жителей Карелии, читайте по ссылке.