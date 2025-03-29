Петрозаводчане показали места складирования опасных отходов

В Петрозаводске продолжают выбрасывать в неположенные места старые автомобильные покрышки, относящиеся к отходам четвертого уровня опасности. Одно из таких мест находится на ул. Сулажгорская 4Б, сообщили горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ».

«Администрация наведите порядок, почему КЭО пишет очередные отписки? Вывозят твердые отходы по какому-то там графику. Начинается весна, все начинают вывозить свой хлам. Сюда с машин выбрасывают все подряд: бревна, рамы, шины, кусты, диваны, тюфяки, унитазы. Пускай КЭО вывозит весь хлам по мере завалов. Эта площадка обслуживается Администрацией, примите меры».

Еще на одну мусорную площадку жалуются горожане, она находится во дворе городской поликлиники на Первомайском проспекте, 28. Крупногабаритный мусор не успевает вывозиться - на следующий день вырастает новая гора, состоящая из мебели, сантехники, коробок и остатков от ремонта.

Петрозаводчане предлагают городской администрации поставить в этом месте большой строительный контейнер. // Фото: паблик «Подслушано в ПТЗ».