Выбор редакции: деньги на льду, взбесившаяся маршрутка и новые награды

Неизвестный раскидал пятитысячные купюры на реке. Дети могли выйти на лед, чтобы их собрать и провалиться. Спасатели все собрали, это оказались билеты банка приколов.

200 млн могут выделить Петрозаводску на покупку новых автобусов.

Кирилл из Барселоны обманул петрозаводчанку и ее подруг.

Стекло в автобусе разлетелось вдребезги, осколки посыпались на пассажиров.

Маршрутка на проспекте Ленина едва не задавила пешеходов.

Кондитер создала парящий шедевр и выиграла в конкурсе тортов в Москве.

В Карелии утвердили новые награды, их будут вручат многодетным родителям.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.