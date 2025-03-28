28 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: деньги на льду, взбесившаяся маршрутка и новые награды
Вспоминаем события уходящей пятницы, 28 марта
фото: freepik.com/ bearfotos
Неизвестный раскидал пятитысячные купюры на реке. Дети могли выйти на лед, чтобы их собрать и провалиться. Спасатели все собрали, это оказались билеты банка приколов.
200 млн могут выделить Петрозаводску на покупку новых автобусов.
Кирилл из Барселоны обманул петрозаводчанку и ее подруг.
Стекло в автобусе разлетелось вдребезги, осколки посыпались на пассажиров.
Маршрутка на проспекте Ленина едва не задавила пешеходов.
Кондитер создала парящий шедевр и выиграла в конкурсе тортов в Москве.
В Карелии утвердили новые награды, их будут вручат многодетным родителям.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.