28 марта 2025, 13:09
Автоклуб 10 RUS

На покупку 18 новых автобусов Петрозаводску планируют выделить 200 млн

Новые транспортные средства для города могут приобрести в этом году
фото «Петрозаводск говорит»

Карельская столица может получить 200 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Об этом в телеграм-канале написал вице-премьер правительства Карелии по вопросам инфраструктуры Виктор Россыпнов, являющийся куратором города.

Вопрос выделения денег еще прорабатывают. Средств хватит на приобретение 18 новых автобусов. Приобрести их планируют в этом году.

«Мы взаимодействуем с потенциальными поставщиками автобусов, чтобы обеспечить город транспортом без задержек уже в этом году»,

- написал Россыпнов.

На днях вице-премьер побывал в студии на «Нике плюс». О чем шла речь в  проекте «От первого лица», предлагаем узнать здесь.

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Метки: 
автобус
новости петрозаводска
Виктор Россыпнов