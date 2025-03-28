28 марта 2025, 13:09
На покупку 18 новых автобусов Петрозаводску планируют выделить 200 млн
Новые транспортные средства для города могут приобрести в этом году
фото «Петрозаводск говорит»
Карельская столица может получить 200 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Об этом в телеграм-канале написал вице-премьер правительства Карелии по вопросам инфраструктуры Виктор Россыпнов, являющийся куратором города.
Вопрос выделения денег еще прорабатывают. Средств хватит на приобретение 18 новых автобусов. Приобрести их планируют в этом году.
«Мы взаимодействуем с потенциальными поставщиками автобусов, чтобы обеспечить город транспортом без задержек уже в этом году»,
- написал Россыпнов.
На днях вице-премьер побывал в студии на «Нике плюс». О чем шла речь в проекте «От первого лица», предлагаем узнать здесь.