На покупку 18 новых автобусов Петрозаводску планируют выделить 200 млн

Карельская столица может получить 200 миллионов рублей на покупку новых автобусов. Об этом в телеграм-канале написал вице-премьер правительства Карелии по вопросам инфраструктуры Виктор Россыпнов, являющийся куратором города.

Вопрос выделения денег еще прорабатывают. Средств хватит на приобретение 18 новых автобусов. Приобрести их планируют в этом году.

«Мы взаимодействуем с потенциальными поставщиками автобусов, чтобы обеспечить город транспортом без задержек уже в этом году»,

- написал Россыпнов.

На днях вице-премьер побывал в студии на «Нике плюс». О чем шла речь в проекте «От первого лица», предлагаем узнать здесь.