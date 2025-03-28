28 марта 2025, 09:52
Происшествия

Автобус чуть не убил пешеходов в центре Петрозаводска

Дорожный инцидент на проспекте Ленина попал в объектив уличной камеры наблюдения
Фото, видео CityLink

Сегодня утром на проспекте Ленина в Петрозаводске автобус едва не сбил группу пешеходов. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автобус выезжает на перекресток на красный свет. В это время дорогу переходили пешеходы. Люди успели отскочить в последний момент.

Возможно, причиной таких маневров водителя стала техническая неисправность транспортного средства.

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