28 марта 2025, 09:52
Автобус чуть не убил пешеходов в центре Петрозаводска
Дорожный инцидент на проспекте Ленина попал в объектив уличной камеры наблюдения
Фото, видео CityLink
Сегодня утром на проспекте Ленина в Петрозаводске автобус едва не сбил группу пешеходов. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автобус выезжает на перекресток на красный свет. В это время дорогу переходили пешеходы. Люди успели отскочить в последний момент.
Возможно, причиной таких маневров водителя стала техническая неисправность транспортного средства.