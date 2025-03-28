Автобус чуть не убил пешеходов в центре Петрозаводска

Сегодня утром на проспекте Ленина в Петрозаводске автобус едва не сбил группу пешеходов. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автобус выезжает на перекресток на красный свет. В это время дорогу переходили пешеходы. Люди успели отскочить в последний момент.

Возможно, причиной таких маневров водителя стала техническая неисправность транспортного средства.