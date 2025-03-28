Все для людей: на подгузники инвалидам выдают электронный сертификат

Текст: Марина Бедорфас

Петрозаводчанке Людмиле Леонидовне почти 80 лет. Она инвалид 2 группы и, в силу диагноза, вынуждена постоянно использовать урологические прокладки. Пенсионерка рассказала, что раньше она приходила в любой магазин, покупала прокладки, сохраняла чеки, и ей карельское отделение Соцфонда компенсировало затраты. А с января 2025 года правила получения компенсации изменились.

«Честно скажу, я ничего в этих новых правилах не понимаю. Если бы не моя невестка, которая постоянно со мной возится, я бы вообще осталась без всего. Мне и так не хватает тех прокладок, которые мне выписывают. Так теперь их получить - это целая эпопея»,

- рассказала наша собеседница.

Речь идет о новых способах обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. В список таких средств входят, в том числе, подгузники, пеленки и урологические прокладки.

С 1 января 2025 года, по информации Фонда, механизм реализации права инвалидов на обеспечение ТСР (технические средства реабилитации) за счет средств федерального бюджета включает в себя следующие варианты: предоставление инвалиду соответствующего ТСР путем выдачи направления на получение его в организации, отобранной уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством России о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; формирование электронного сертификата для приобретения ТСР.

Ну просто же все, согласитесь? Любой пожилой человек разберется...

Родственники Людмилы Леонидовны оформили ей такой электронный сертификат. Именно поэтому все покупки и списания должны проходить через ее банковскую карту и личный кабинет на Госуслугах.

«Теперь все через мой смартфон, которым я даже пользоваться не умею. Все еще больше усложнилось. Я сама ничего не могу заказать, купить и так далее. Мне помогает невестка, а как же другие пожилые люди? Ведь должно быть так, чтобы каждый пенсионер, а в основном такими средствами гигиены пользуются пожилые люди, мог оформить, купить, заказать, а еще лучше, чтобы они доставлялись раз в месяц на дом. Как это было раньше»,

- продолжает пенсионерка.

Она вспоминает, что сама раньше ухаживала за пожилым человеком. Раз в три месяца на дом привозили прокладки и подгузники. И с таким запасом, что человека уже нет, а средства гигиены еще остались.

«Мы заказываем оптом, нести я не могу, я с палкой хожу, невестка тоже не может тащить. Приходится подстраиваться под график сына, когда он не в командировке".

"Мы в таком возрасте, что не можем сами заказывать уже ничего. Нам бы еще на мошенников не нарваться. Я бы хотела, чтобы нас услышали, как же другие бабушки живут? Моя невестка тоже скажет в любой момент: да не буду я этим заниматься! И я останусь без всего. Это бардак!»

«Знаете, на приёме врач мне выписывает такие прокладки, в которых ни ходить, ни спать невозможно. Я их использую круглосуточно. И точно знаю, что говорю. А те, что удобные и нам подходят, - дорогие. Везде экономят! Я и так недостающую часть сама покупаю. Как и часть лекарств, которых нам просто не выдают.

Очень было бы здорово, если бы сделали такой пункт выдачи хотя бы в поликлинике. Вот мне выписывают бесплатные лекарства. Я сразу их в аптечном пункте в поликлинике получаю, мне не нужно куда-то еще идти. Так бы и эти прокладки получила здесь. И все!»

Информация о размере компенсации и электронном сертификате размещена на сайте отделения Фонда: https://ktsr.sfr.gov.ru. Способ обеспечения техническими средствами реабилитации инвалиды либо их представители определяют самостоятельно.

Для получения государственной услуги получателю услуг необходимо обратиться в отделение Фонда одним из следующих способов: через портал Госуслуг, через МФЦ, лично в клиентскую службу Фонда. По вопросам обеспечения ТСР можно обратиться по телефонам горячей линии отделения Фонда: 8-800-100-00-01 и 8(8142)79-10-38 (время работы: пн-пт с 9-00 до 12-00).

По информации Фонда социального страхования, на данный момент на учете в карельском отделении состоит 2 817 человек, которые должны быть обеспечены подгузниками и прокладками. В 2025 году заключен государственный контракт на сумму 72 314 150,76 рублей. С начала года за оформлением электронного сертификата на подгузники для взрослых обратилось 127 человек, сформировано электронных сертификатов на сумму 1 352 288,34 рублей.

Обратите внимание на соотношение цифр: 2817 человек на учете и 127 обратившихся. Остальные 2690 человек выбрали организацию, которая работает по госзаказу или покупают сами, потому что не могут оформить этот самый электронный сертификат и просто напросто не умеют им пользоваться?!

Новые правила получения урологических прокладок - это не единственная проблема и обида нашей пожилой читательницы. Оказалось, что она родилась осенью 1945 года, война к этому времени уже закончилась, поэтому статус «дети войны» она не получила.

«В эту категорию вошли те, кот родился в первое полугодие 1945 года. А я родилась в октябре. Мы писали письмо Валентине Пивненко, обращались к местным депутатам. Мы пережили тот же послевоенный голод, и все беды. У родителей не было после войны ничего. У мамы молоко пропало. Я сосала хлеб в марле вместо пустышки. Даже сосок не было. Сейчас услышала, что «детям войны» к празднику выплатят в Карелии по 5 тысяч. Обидно. И мне снова ничего не положено»,

- поделилась Людмила Леонидовна. // Фото freepik.com.