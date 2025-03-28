Съедобная Преображенская церковь победила на конкурсе тортов

В Москве прошел второй международный чемпионат по антигравитационным тортам. Мастера-кондитеры воплощали смелые, вкусные идеи на тему «Такая разная Россия».

Ингредиенты в руках кондитеров из Мурманска, Уфы, Новосибирска, Тюмени, Петрозаводска, Москвы и других городов, а также Белоруссии превращались в советские игрушки, героев сказок, невероятные композиции, которые парили в воздухе. Среди фантастических тортов оказалась Преображенская церковь с острова Кижи среди зелени, волн, кантеле и северного сияния.

За звание лучшего в своем деле боролись 95 мастеров. Оценивали результат судьи из России, Белоруссии и Ирана.

Петрозаводский кондитер стала первой в категории праздничный торт, завоевав в этот раз золотую медаль. О победе в конкурсе мастер рассказала в соцсети. В комментариях восхитились результатом, назвав карельский торт сказочным и шедевром, и пожелали кондитеру удачи.

Год назад кондитер из Петрозаводска создала парящий тор «Маленький принц» и завоевала серебряную награду.