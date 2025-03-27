Объявляем мартовского победителя конкурса «Счастливые моменты»
Пришла пора подвести итоги конкурса «Счастливые моменты», который в течение двух месяцев проводили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Первого победителя мы объявили в конце февраля.
Лучший кадр марта нам прислала Екатерина Белотелова.
«Вот оно — сладкое счастье! На фотографии мой младший сын Миша»,
— подписала свой снимок Екатерина.
Екатерине Белотеловой достаётся главный приз – два билета в Музыкальный театр Карелии на оперу Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (12+) на 20 апреля.
Поощрительный приз мы решили вручить Олегу Гапееву из Крошнозера.
«Мы любим устраивать праздники для жителей маленьких деревень. Делаем это совершенно бесплатно. Жена пишет сценарии, а я пою»,
— рассказывает Олег.
Олег получит два билета в Музыкальный театр Карелии на современный балет В. Пешкова «Вертикаль» (6+) на 11 апреля.
Поздравляем призёров! Для получения приза просим звонить по телефону 53-13-13.
Благодарим всех участников! Ждите наших следующих конкурсов!