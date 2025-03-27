Объявляем мартовского победителя конкурса «Счастливые моменты»

Пришла пора подвести итоги конкурса «Счастливые моменты», который в течение двух месяцев проводили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Первого победителя мы объявили в конце февраля.

Лучший кадр марта нам прислала Екатерина Белотелова.

«Вот оно — сладкое счастье! На фотографии мой младший сын Миша»,

— подписала свой снимок Екатерина.

Екатерине Белотеловой достаётся главный приз – два билета в Музыкальный театр Карелии на оперу Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (12+) на 20 апреля.

Поощрительный приз мы решили вручить Олегу Гапееву из Крошнозера.

«Мы любим устраивать праздники для жителей маленьких деревень. Делаем это совершенно бесплатно. Жена пишет сценарии, а я пою»,

— рассказывает Олег.

Олег получит два билета в Музыкальный театр Карелии на современный балет В. Пешкова «Вертикаль» (6+) на 11 апреля.

Поздравляем призёров! Для получения приза просим звонить по телефону 53-13-13.

Благодарим всех участников! Ждите наших следующих конкурсов!