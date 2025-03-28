Стекло в маршрутке разлетелось вдребезги, осколки посыпались на людей

Поездки в городских маршрутках становятся с каждым днем все экстремальнее. Читательница «Петрозаводск говорит» рассказала о ЧП в автобусе №12, произошедшем 27 марта.

Женщина ехала в маршрутке, автобус отъехал от крупного магазина на Древлянке, как внезапно боковое стекло рассыпалось вдребезги, осыпав осколками пассажиров. По какой причине стекло лопнуло - не ясно.

«Только успела пересесть на первое сиденье, как на меня обрушились мелкие осколки стекла. Попало и женщине, сидящей позади меня»,

- поделилась с нами петрозаводчанка.

Водитель не стал останавливаться, а поехал дальше. Фотографировать стекло в паутинку и дыру он стал лишь, когда женщина ему сказала о произошедшем.

«Водитель доехал до остановки на ул. Древлянка и только после моего обращения, что в салоне ЧП, стал фотографировать разбитое окно. Ни извинений, ни сожалений, как будто, так и надо, - рассказала петрозаводчанка. - В каком транспорте мы ездим? Ответ: небезопасном для здоровья и жизни».