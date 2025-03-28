Серийный убийца-фельдшер попросится на свободу

Осужденный за 11 убийств и 46 грабежей фельдшер скорой помощи Максим Петров планирует выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.

Серийный убийца провел в заключении 25 лет, осужден он на пожизненное, срок отбывает в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае. Сейчас ему 59.

По данным Shot, Петров по прозвищу «Доктор Смерть» рассматривает возможность подачи на условно-досрочное, а в случае положительного решения хочет вернуться в родной Петербург. Подать на УДО он может при наличии положительных характеристик и отсутствии грубых нарушений за четыре года в колонии, но в любом случае решение будет принимать суд.

Петров работал в скорой, зверства совершал с 1997 по 2000. Под видом оказания медицинской помощи убийца попадал в дома к пенсионерам, делал инъекцию снотворного и грабил. Поначалу потерпевшие оставались в живых, но затем он перешел на смертельные уколы наркотиков, а дома жертв поджигал. Поймали 35-летнего серийного убийцу в январе 2000 года в Петербурге. В квартире нашли часть вещей жертв, что-то он успел продать.