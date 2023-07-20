Масло из «Вкусно - и точка» используют для заправки морских судов

Оператор «Газпром нефти» заправил морской танкер топливом, сделанным из использованного для фритюра масла. Компания сообщила, что масло взяли в российской сети «Вкусно - и точка».

Тестовую заправку произвели в порту Санкт-Петербурга. Биотопливо разработали на основе судового топлива «Газпром нефти» и переработанного фритюрного масла.

Топливо соответствует техническому регламенту и может быть использовано для заправки большинства судов. // фото: Engin Akyurt / unsplash.com