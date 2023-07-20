20 июля 2023, 16:30
Масло из «Вкусно - и точка» используют для заправки морских судов
Танкер заправили топливом на основе переработанного фритюрного масла
Оператор «Газпром нефти» заправил морской танкер топливом, сделанным из использованного для фритюра масла. Компания сообщила, что масло взяли в российской сети «Вкусно - и точка».
Тестовую заправку произвели в порту Санкт-Петербурга. Биотопливо разработали на основе судового топлива «Газпром нефти» и переработанного фритюрного масла.
Топливо соответствует техническому регламенту и может быть использовано для заправки большинства судов. // фото: Engin Akyurt / unsplash.com