В Госдуме одобрили новые штрафы за неявку по повестке в военкомат

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил и рекомендовал нижней палате парламента принять поправки в законопроект о призыве на военную службу. Об этом пишет «Фонтанка».

Так, в законодательство планируется ввести новые нормы. В частности, неявка граждан в военкомат по повестке без уважительной причины будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей (сейчас - 500-3000 рублей). За неисполнение оповещения о мобилизации юридические лица могут получить штраф до 500 тысяч рублей. За несообщение в военкоматы об изменении личных данных (семейное положение, место жительства, работы) россияне могут получить штраф до 20 тысяч рублей.

Уклонение от медицинского обследования и умышленная утрата или порча документов воинского учета будут наказываться штрафом до 25 тысяч рублей. // Фото: freepik.com