Маршрут троллейбуса №8 продлят до Кукковки

В Петрозаводске на время земляных работ на улице Шотмана два троллейбуса изменят свои маршруты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, в связи с перекрытием движения на улице Шотмана с 26 июня по 16 июля троллейбусы не будут ходить на Перевалку и Древлянку.

Так, маршрут троллебйса №8 будет продлен до Кукковки. Он будет таким: конечная станция «улица Заводская» – Первомайский проспект – улица Антикайнена – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «улица Лыжная» – Лыжная улица – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Антикайнена – Первомайский проспект – конечная станция «Заводская улица».

Троллейбус №1 будет ходить от улицы Кемской до площади Гагарина и обратно. // Фото «Петрозаводск говорит»