24 июня 2024, 11:27
Жителям Карелии расскажут о формировании северного стажа
Карельское отделение СФР проведет горячую линию для всех желающих
Во вторник, 25 июня, карельское отделение Социального фонда проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба СФР.
По данным ведомства, темой очередного мероприятия станет северный стаж. Жители Карелии смогут задать интересующие их вопросы по этому поводу.
Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8-8142-79-59-14. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez