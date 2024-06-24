Жителям Карелии расскажут о формировании северного стажа

Во вторник, 25 июня, карельское отделение Социального фонда проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба СФР.

По данным ведомства, темой очередного мероприятия станет северный стаж. Жители Карелии смогут задать интересующие их вопросы по этому поводу.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8-8142-79-59-14. // Фото: unsplash.com / Priscilla du Preez