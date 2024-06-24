24 июня 2024, 11:17
В России испытывают вакцину против туберкулеза
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проводит исследования препарата
В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работают над вакциной против туберкулеза. Она сможет защищать от заражения опасной болезнью.
Уже идут клинические исследования препарата. 40-50% участников прошли вакцинацию, за ними наблюдают специалисты.
«Наша вакцина будет защищать от заражения. Если все получится, то она будет предназначена не только для детей, но и для взрослых», - рассказал РИА Новости директор Александр Гинцбург.
По его мнению, при массовой вакцинации туберкулез перестанет быть естественным спутником человеческого организма, человеческой популяции. // фото freepik.com