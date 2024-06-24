24 июня 2024, 11:05
С погибшим на СВО Андреем Прокофьевым простились в Карелии
В Лоухском районе проводили в последний путь военнослужащего
Житель Карелии Андрей Прокофьев погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Лоухского района.
Сегодня, 24 июня, прошла церемония прощания с погибшим военнослужащим. Андрей Прокофьев был командиром отделения. За проявленное мужество и отвагу был награжден орденами и медалями.
Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего военного. // Фото администрации Лоухского района