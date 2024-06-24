С погибшим на СВО Андреем Прокофьевым простились в Карелии

Житель Карелии Андрей Прокофьев погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Лоухского района.

Сегодня, 24 июня, прошла церемония прощания с погибшим военнослужащим. Андрей Прокофьев был командиром отделения. За проявленное мужество и отвагу был награжден орденами и медалями.

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего военного. // Фото администрации Лоухского района