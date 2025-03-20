Маркетплейс не построит логистический центр в Петрозаводске

Популярный в России маркетплейс не собирается строить свой объект в столице Карелии.

Такое заявление в телеграм-канале сделала вице-премьер по экономике Олег Ермолаев. Он сообщил, что и персонал на этот объект никто не набирает.

«В настоящее время компания Wildberries не планирует строительство логистического центра в Петрозаводске. Набор персонала также для этого объекта не ведется», - заявил чиновник, отреагировав на информацию из соцсетей.