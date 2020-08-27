27 августа 2020, 20:05
Культура

Марат Дидин из Петрозаводска стал лауреатом конкурса в Петербурге

Юный артист из Карелии признан лучшим исполнителем в младшей возрастной группе

Петрозаводчанин Марат Дидин стал лауреатом первой премии на VIII Международном конкурсе юных вокалистов Елены Образцовой, сообщил на своей странице в соцсети Музыкальный театр Карелии.

«Наш юный артист - исполнитель роли маленького Герардино и сына Анжелики в спектакле «Джанни Скикки. Сестра Анжелика» - Марат Дидин стал лауреатом первой премии»,

– говорится в сообщении.

На сегодняшний день, конкурс юных вокалистов Елены Образцовой, пожалуй, самый престижный в России. В этом году он проходил в Санкт-Петербурге 23-26 августа. Марат выступал на нем в младшей группе (9-11 лет).

Педагог юного исполнителя – ведущая солистка Музыкального театра Карелии  Анастасия Аверина.

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Санкт-Петербург
Всероссийский конкурс
вокальный конкурс
Петрозаводск
Музыкальный театр Карелии