Марат Дидин из Петрозаводска стал лауреатом конкурса в Петербурге

Петрозаводчанин Марат Дидин стал лауреатом первой премии на VIII Международном конкурсе юных вокалистов Елены Образцовой, сообщил на своей странице в соцсети Музыкальный театр Карелии.

«Наш юный артист - исполнитель роли маленького Герардино и сына Анжелики в спектакле «Джанни Скикки. Сестра Анжелика» - Марат Дидин стал лауреатом первой премии»,

– говорится в сообщении.

На сегодняшний день, конкурс юных вокалистов Елены Образцовой, пожалуй, самый престижный в России. В этом году он проходил в Санкт-Петербурге 23-26 августа. Марат выступал на нем в младшей группе (9-11 лет).

Педагог юного исполнителя – ведущая солистка Музыкального театра Карелии Анастасия Аверина.