27 августа 2020, 20:05
Марат Дидин из Петрозаводска стал лауреатом конкурса в Петербурге
Юный артист из Карелии признан лучшим исполнителем в младшей возрастной группе
Петрозаводчанин Марат Дидин стал лауреатом первой премии на VIII Международном конкурсе юных вокалистов Елены Образцовой, сообщил на своей странице в соцсети Музыкальный театр Карелии.
«Наш юный артист - исполнитель роли маленького Герардино и сына Анжелики в спектакле «Джанни Скикки. Сестра Анжелика» - Марат Дидин стал лауреатом первой премии»,
– говорится в сообщении.
На сегодняшний день, конкурс юных вокалистов Елены Образцовой, пожалуй, самый престижный в России. В этом году он проходил в Санкт-Петербурге 23-26 августа. Марат выступал на нем в младшей группе (9-11 лет).
Педагог юного исполнителя – ведущая солистка Музыкального театра Карелии Анастасия Аверина.