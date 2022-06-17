17 июня 2022, 14:34
Маленькому ребенку оторвало пальцы на эскалаторе в торговом центре
В Петербурге выясняются обстоятельства несчастного случая, произошедшего с трехлетней девочкой
В Санкт-Петербурге в ТРК «Невский» трехлетней девочке оторвало пальцы руки на эскалаторе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидицу произошедшего.
Как рассказала женщина, она стала свидетелем происшествия, когда пришла в торговый центр за покупками. В эскалатор затянуло правую руку ребенка.
«Охранник собрал пальчики. Люди были в таком шоке, я это увидела… Я вызвала скорую», - уточнила жительница Петербурга.
Пострадавшего ребенка вместо с матерью госпитализировали. Подробности происшествия выясняются. Фото: unsplash.com