Мужчина сжег заживо супругу во время ссоры в Москве

В Москве мужчина во время ссоры облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина скончалась на месте происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным силовиков, трагедия произошла в одной из квартир 16 июня. Москвич облил супругу жидкостью для розжига и сжег заживо. Убийца тоже пострадал - он госпитализирован с ожогами.

По факту убийства, совершенного с особой жестокостью, возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают родственников и соседей погибшей. После разрешения врачей будет допрошен и подозреваемый.

По данным источника, погибшая была ранее судима за убийство, а ее муж - за угрозу убийством. Фото: unsplash.com