07 июня 2024, 22:00
Маленький ребенок упал с высоты в Карелии
Пятилетнего мальчика транспортировали на вертолете из Приладожья в Петрозаводск
Сегодня днем в Приладожье пятилетний ребенок упал с высоты и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает mk.ru.
По данным источника, инцидент произошел в поселке Салми Питкярантского района. Мальчик рухнул с высоты в 5 метров. Дошкольник получил травмы головы и позвоночника.
За ребенком прилетал вертолет санавиации. Борт доставил пострадавшего в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск. Мальчик находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно. // Фото: unsplash.com / Vlad Sabila