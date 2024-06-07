Маленький ребенок упал с высоты в Карелии

Сегодня днем в Приладожье пятилетний ребенок упал с высоты и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел в поселке Салми Питкярантского района. Мальчик рухнул с высоты в 5 метров. Дошкольник получил травмы головы и позвоночника.

За ребенком прилетал вертолет санавиации. Борт доставил пострадавшего в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск. Мальчик находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно. // Фото: unsplash.com / Vlad Sabila