07 июня 2024, 22:00
Происшествия

Маленький ребенок упал с высоты в Карелии

Пятилетнего мальчика транспортировали на вертолете из Приладожья в Петрозаводск

Сегодня днем в Приладожье пятилетний ребенок упал с высоты и получил тяжелые травмы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел в поселке Салми Питкярантского района. Мальчик рухнул с высоты в 5 метров. Дошкольник получил травмы головы и позвоночника.

За ребенком прилетал вертолет санавиации. Борт доставил пострадавшего в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск. Мальчик находится под наблюдением врачей, его состояние стабильно. // Фото: unsplash.com / Vlad Sabila

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Салми
Питкярантский район
Петрозаводск
вертолет
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новости Карелии