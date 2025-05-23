"Маленький Чемпион" возвращается в Медвежьегорск

Семьи Медвежьегорского района с детьми в возрасте от 6 месяцев до 11 лет (включительно) могут принять участие во III Детской олимпиаде «Маленький чемпион» — увлекательном семейном спортивном событии, которое проходит в разных городах Карелии.

Мероприятие организовано Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") при содействии Администрации Медвежьегорского муниципального района и МКОУ "Медвежьегорская СОШ им. А. Фанягина".

Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Юные участники вместе с родителями смогут проявить себя в четырёх увлекательных соревнованиях: «Марафон ползунков», «Забег ходунков», «Полоса препятствий», «Спортивная подготовка», а также в конкурсе костюмов.

Также с 19 по 25 мая можно всей семьей принять участие в недельном Семейном спортивном онлайн-челлендже «А вам слабо?».

Узнать подробности можно в группе мероприятия.

Начало олимпиады 31 мая в 10:00 в МКОУ "Медвежьегорская СОШ им. А. Фанягина" (ул. Советская, 15).

Участие в олимпиаде бесплатное, вход для зрителей свободный.

Фото: АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего"