Маленькие чемпионы выходят на старт

Ежегодный семейный физкультурно-развлекательный праздник пройдет в Петрозаводске уже в девятый раз. Начало в 10.00 на территории ТРК ЛОТОС PLAZA.

Мероприятие организовано Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего"), проводится при поддержке Администрации Петрозаводского городского округа, МУ "Дирекция Спорта" г. Петрозаводска и ТРК ЛОТОС PLAZA.

Олимпиада проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В рамках IХ Зимней Детской Олимпиады "Маленький Чемпион" дети и родители смогут принять участие в 5-ти видах соревнований:

- «Покатушки на ватрушках» для семей с детьми от 6 мес. до 7 лет

- "Детский биатлон" для семей с детьми от 3 до 11 лет

- «Бег на коньках" – индивидуальные соревнования для детей от 3 до 11 лет включительно.

- «Командные лыжи» – для семей с детьми от 5 до 11 лет.

- «Зимний боулинг» - специальные индивидуальные соревнования по выбиванию кеглей шарами для детей с ОВЗ (с нарушениями слуха, зрения, интеллектуального развития) от 6 до 11 лет в сопровождении родителей.

Заявки принимаются до 19.00 часов 28 февраля 2025 г. Участие в соревнованиях олимпиады бесплатное, вход для зрителей также свободный.

Фото предоставлены организаторами мероприятия.