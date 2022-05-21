Маленькая девочка выпала из окна в Петрозаводске

Инцидент произошел в столице Карелии на прошедшей неделе. Трехлетняя девочка выпала из окна, но выжила, сообщает ИА «Республика» со ссылкой на следователей без каких-либо подробностей. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. Следком организовал проверку по факту случившегося.

Ранее следственный комитет РФ сообщал о том, что в апреле-мае в более чем в 20 субъектах страны фиксировались случаи выпадения детей из окон, не все заканчивались благополучно.

Нередко причиной трагедий становится невнимательность родителей, забывающих закрывать окна. Также следователи напомнили, что москитная сетка также приводит к печальным последствиям. Родителям рекомендуют устанавливать фиксаторы и блокираторы, которые не дадут детям открывать самостоятельно окна. (фото pixabay.com, geralt)