21 мая 2022, 14:04
Школьница ушла из дома в центре Петрозаводска и пропала
Полиция объявила в розыск несовершеннолетнюю Карину Мышеву
Карина Денисовна Мышева, 2007 года рождения, пропала в Петрозаводске. Полиция объявила школьницу в розыск.
Несовершеннолетняя девушка ушла из дома на улице Анохина 20 мая около 19:00. С тех пор о ней ничего не известно. В полиции предположили, что Карина Мышева может находиться со сверстниками в любом районе карельской столицы.
На вид ей 15 лет, рост около 160 см. На разыскиваемой светлое бежевое пальто.
Стражи порядка просят сообщать сведения о ее местонахождении по номеру: 8-981-405-8521.