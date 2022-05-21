Школьница ушла из дома в центре Петрозаводска и пропала

Карина Денисовна Мышева, 2007 года рождения, пропала в Петрозаводске. Полиция объявила школьницу в розыск.

Несовершеннолетняя девушка ушла из дома на улице Анохина 20 мая около 19:00. С тех пор о ней ничего не известно. В полиции предположили, что Карина Мышева может находиться со сверстниками в любом районе карельской столицы.

На вид ей 15 лет, рост около 160 см. На разыскиваемой светлое бежевое пальто.

Стражи порядка просят сообщать сведения о ее местонахождении по номеру: 8-981-405-8521.