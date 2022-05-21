Машина протаранила два автомобиля, поворачивавших на Ла-Рошель

Движение в сторону центра в вечерний час-пик осложнила групповая авария в районе пересечения набережной Ла-Рошель и Красноармейской улицы в Петрозаводске.

Дорожный инцидент случился 20 мая в 17625, когда одна машина двигалась в сторону центра в прямом направлении, а два автомобиля совершали левый поворот. Момент столкнлвения запечатлела городская камера наблюдения CityLink.

Стоит отметить, что аварии на этом перекрестке происходят регулярно. Например, 13 мая в этом месте был сбит велосипедист.