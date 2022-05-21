Автомобиль «Форд Фокус» вылетел в кювет, пострадал водитель

45-летний мужчина получил травмы в аварии в Сегежском районе. Дорожное происшествие случилось 20 мая в 19:00 на региональной дороге «Подъезд к п. Волдозеро».

Водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Иномарка съехала в кювет. Ведомство организовало проверку по факту случившегося. (фото Госавтоинспекция РК)