Мальчик пошел на охоту с отцом и погиб в соседнем с Карелией регионе

В Вологодской области на охоте погиб 11-летний школьник. Сейчас следователи изучают обстоятельства гибели ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

Вечером 26 августа мальчик попал в больницу с огнестрельным ранением и через несколько часов умер. По версии следствия, ребенок был смертельно ранен на одном из озер, когда находился в резиновой лодке вместе с отцом.

38-летний родитель погибшего допрошен в качестве подозреваемого. Он пояснил, что вместе с сыном охотился на водоплавающую дичь с лодки. Но как получилось, что ребенок был ранен, рассказать мужчина не смог.

Также допрошены родственники и знакомые семьи, изъяты и осмотрены лодка и оружие, назначен комплекс судебных экспертиз. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Фото pixabay.com/jprohaszka