Бывший депутат Госдумы внезапно умер в фитнес-клубе

В Москве во время тренировки в фитнес-клубе внезапно умер бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «112».

Отмечается, что состояние Ненашева стало резко ухудшаться вскоре после начала тренировки. В какой-то момент он упал без сознания. На место прибыла скорая помощь, однако, спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным, экс-депутат скончался от остановки сердца.

Михаил Ненашев родился в 1960 году. Был депутатом Государственной Думы с 2007 по 2011 год. Фото ria.ru