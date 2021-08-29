Врач рассказал, как нельзя лечить простуду

Врач Владимир Зайцев поделился мыслями о том, как нельзя лечить простуду. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Медик заявил, что многие ошибочно считают осеннюю простуду заболеванием, при котором врачебная помощь не нужна. Эти люди стараются лечиться самостоятельно, прибегая к методам народной или деревенской медицины.

Некоторые из таких способов лечения способны навредить человеку, предупреждает Зайцев. В частности, врач категорически не рекомендовал ходить больному человеку в баню. По его словам, это может усугубить заболевание.

«В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья, и воспаление начинает проявляться еще сильнее», - сказал эксперт.

Зайцев также посоветовал не вставлять при простуде в ноздри ломтики лука или чеснока. Такой способ народного лечения может вызывать сильное раздражение.

«В момент простуды развивается отек слизистой оболочки. При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно», - сказал врач.

Он подытожил, что для эффективного лечения простуды лучше всего обратиться к врачу. Фото pixabay.com/silviarita