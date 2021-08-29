Шойгу обосновал необходимость выплаты 15 тысяч рублей военным

Единовременная выплата военнослужащим в размере 15 тысяч рублей, анонсированная Владимиром Путиным, обусловлена уровнем инфляции, который из-за пандемии оказался выше прогнозируемого. Об этом в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» 29 августа сообщил министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит «Фонтанка».

«Власть понимает, что вот этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле он оказался выше. Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил и внес вот это», - заявил глава Минобороны РФ.

Единовременную выплату распространят также на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. Фото pixabay.com/Evgeny