Эксперт рассказал, как определить, кто звонит с незнакомого номера

На сегодняшний день существует большое количество способов определить, кто звонит с незнакомого номера, полностью замаскировать себя невозможно. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, его слова приводит агентство «Прайм».

Одним из вариантов служат различные базы данных мошенников или специальные приложения, разработанные банками, операторами связи или другими организациями, которые работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда исходит звонок.

Однако периодически нежелательные входящие звонки не распознаются. В таком случае эксперт советует сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять цифры через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений. Также можно попробовать найти звонящего в мессенджере: там иногда можно увидеть фотографию и описание, которое и наведет вас на мысль: кем звонящий является на самом деле, предлагает Мясоедов. Фото pixabay.com/Firmbee