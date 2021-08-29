Парапланерист упал в реку Лену и утонул

В Иркутской области парапланерист попытался пролететь под автомобильным мостом через реку Лену, упал в воду и утонул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«В вечернее время 28 августа парапланерист при пролете под автомобильным мостом, расположенным в акватории реки Лены, зацепил силовой установкой водную гладь, в результате чего двигатель летательного аппарата перестал работать. Парапланерист упал в воду, запутался в стропах и утонул»,

- отмечается в сообщении.

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Выясняются обстоятельства трагедии. Фото 31tv.ru