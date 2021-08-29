Перечислены нетипичные симптомы коронавируса

При коронавирусе могут проявляться нетипичные симптомы. Их перечислила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее слова приводит ТАСС.

Симптомы могут быть связаны как с патологией, так и с медикаментами, которые получает пациент во время лечения от Covid-19, уточнила врач.

«Симптомы [встречаются] самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов», - сказала она.

Пшеничная рассказала, что уже были описаны в том числе поражения центральной нервной системы - энцефалопатия, менингиты, и последствия, связанные с тромбозами различной локализации, диарея, сыпь. Также есть единичные случаи желтухи, обусловленные «развитием патологии желчевыводящих путей» на фоне Covid-19 (холангиопатия, вторичный склерозирующий холангит). Фото pixabay.com/Detonator