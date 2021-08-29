В России за сутки выявили более 19 тысяч новых зараженных Covid-19

За последние сутки в России выявлены 19 286 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 797 пациентов, выписаны - 16 804. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1444 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1318, в Архангельской области - 265, в Вологодской области - 223, в Ленинградской области - 203, в Мурманской области - 161.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 6 882 827 раз. Скончались 181 637 человек.

Напомним, в Карелии 28 августа Covid-19 выявлен у 169 человек. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt