Выплаты на детей привяжут к карте «Мир»

С 1 октября ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка будут перечисляться только на карту «Мир». Такое решение принято правительством РФ, сообщает «Фонтанка».

Правом на получение ежемесячного пособия могу воспользоваться родители детей, рожденных или усыновленных, начиная с 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму для детей.

При отсутствии карты «Мир» деньги можно получить безналично на банковский счет, который не связан ни с какими картами или с помощью почтового перевода.

Напомним, с 1 июля большинство социальных выплат уже привязаны к карте «Мир». Это пенсии, пособие по беременности и родам, пособие по безработице и т.д. Фото pixabay.com/GAIMARD