В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Масштабный сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector, собирающего информацию о неполадках в работе популярных порталов.

Проблемы начались сегодня в районе 8 утра. Около 78% пользователей жалуются на проблему с загрузкой сайта, 20% претензий связаны с доставкой личных сообщений, еще 2% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.

Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Фото x-true.info