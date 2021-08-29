29 августа 2021, 10:07
Россия

В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Пользователи популярной соцсети начали испытывать проблемы в районе 8 утра

Масштабный сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector, собирающего информацию о неполадках в работе популярных порталов.

Проблемы начались сегодня в районе 8 утра. Около 78% пользователей жалуются на проблему с загрузкой сайта, 20% претензий связаны с доставкой личных сообщений, еще 2% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.

Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Фото x-true.info

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