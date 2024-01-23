Максим Мазуровский подарит электрогитару жителю Карелии

Создатель музыкального фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский подарит свою электрогитару мечтателю и творцу.

Как признался петрозаводчанин, музыкальный инструмент Yamaha Pacifica уже несколько лет лежит без дела. Между тем в Карелии живут люди, которые мечтают играть и создавать музыку. Максим Мазуровский хочет помочь такому человеку осуществить мечту.

Но чтобы получить подарок, придется немного попотеть и включить писательскую жилку.

«Если вы мечтаете обладать такой электрогитарой - напишите мне об этом и уточните, почему она должна достаться именно вам»,

- объяснил условия Мазуровский. Нового владельца он выберет в феврале.

В 2012 году продюсер музыкального фестиваля подарил девятикласснице из Эссойлы электрогитару с автографом бывшего лидера группы «Король и Шут».

«Хочу, чтобы и эта (гитара прим.ред.) попала в хорошие руки жителя Карелии», - написал Максим Мазуровский. // фото с VK-страницы продюсера фестиваля «Воздух Карелии»