23 января 2024, 13:42
Снежные глыбы нависли над головами людей в разных частях Петрозаводска
Жителей карельской столицы предупреждают об опасности
Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска об опасности в разных районах города.
Так, большие пласты снега свисают с домов №37 по улице Державина, №71 и 73 по улице Балтийской, №22а по улице Ключевой. Информация передана в управляющие компании для принятия мер.
А с дома №47 по Первомайскому проспекту снег уже падает. Ходить там опасно. Эта информация также передана специалистам.
Горожан просят быть внимательными и осторожными при движении по Петрозаводску. // Фото «Петрозаводск говорит»