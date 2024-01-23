Снежные глыбы нависли над головами людей в разных частях Петрозаводска

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Петрозаводска об опасности в разных районах города.

Так, большие пласты снега свисают с домов №37 по улице Державина, №71 и 73 по улице Балтийской, №22а по улице Ключевой. Информация передана в управляющие компании для принятия мер.

А с дома №47 по Первомайскому проспекту снег уже падает. Ходить там опасно. Эта информация также передана специалистам.

Горожан просят быть внимательными и осторожными при движении по Петрозаводску. // Фото «Петрозаводск говорит»