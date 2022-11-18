18 ноября 2022, 19:26
Мир

Магнитная буря приближается к Земле

Жители Карелии будут иметь возможность наблюдать полярные сияние

К Земле приближается магнитная буря. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Геомагнитные возмущения начнут усиливаться 19 ноября. Своего пика они достигнут 20 ноября. Согласно прогнозам, буря будет относиться к категории G1.

Жители Карелии будут иметь возможность наблюдать полярные сияния при наличии ясной погоды. Метеочувствительным людям советуют высыпаться и избегать чрезмерных нагрузок. // Фото: unsplash.com

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Метки: 
магнитная буря
земля
метеочувствительность
Солнце
астрономия