Магнитная буря приближается к Земле

К Земле приближается магнитная буря. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Геомагнитные возмущения начнут усиливаться 19 ноября. Своего пика они достигнут 20 ноября. Согласно прогнозам, буря будет относиться к категории G1.

Жители Карелии будут иметь возможность наблюдать полярные сияния при наличии ясной погоды. Метеочувствительным людям советуют высыпаться и избегать чрезмерных нагрузок. // Фото: unsplash.com