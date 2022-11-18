18 ноября 2022, 19:26
Магнитная буря приближается к Земле
Жители Карелии будут иметь возможность наблюдать полярные сияние
К Земле приближается магнитная буря. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».
Геомагнитные возмущения начнут усиливаться 19 ноября. Своего пика они достигнут 20 ноября. Согласно прогнозам, буря будет относиться к категории G1.
Жители Карелии будут иметь возможность наблюдать полярные сияния при наличии ясной погоды. Метеочувствительным людям советуют высыпаться и избегать чрезмерных нагрузок. // Фото: unsplash.com