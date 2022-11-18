Новая функция стала доступна пользователям WhatsApp

У пользователей WhatsApp появилась новая опция. Теперь они могут создавать опросы в чатах. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новая функция уже доступна на всех гаджетах с операционными системами Android и iOS.

Для того, чтобы использовать новую опцию, пользователь должен выбрать в беседе кнопку вложений, а затем найти в открывшемся меню «Опрос». Создатель опроса сможет включить в него от 2 до 12 вариантов ответа. Пользователи смогут поменять свое решение и переголосовать.

Ранее данная функция была доступна лишь в бета-версиях приложения WhatsApp. // Фото: unsplash.com