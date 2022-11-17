17 ноября 2022, 19:58
Мир

Сборная России не смогла обыграть Таджикистан

Товарищеский матч в Душанбе завершился нулевой ничьей

Сборная России по футболу провела товарищеский матч против команды Таджикистана. Встреча прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0.

Это был первый в истории футбольный поединок между сборными командами двух стран.

Свой следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.

Напомним, сборная России была отстранена от всех международных соревнований весной 2022 года. Российскую команду не допустили до отбора на Евро-2024. // Фото: unsplash.com

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Метки: 
сборная России
футбол
Таджикистан
Товарищеский матч
Валерий Карпин