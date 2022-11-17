17 ноября 2022, 19:58
Сборная России не смогла обыграть Таджикистан
Товарищеский матч в Душанбе завершился нулевой ничьей
Сборная России по футболу провела товарищеский матч против команды Таджикистана. Встреча прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0.
Это был первый в истории футбольный поединок между сборными командами двух стран.
Свой следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.
Напомним, сборная России была отстранена от всех международных соревнований весной 2022 года. Российскую команду не допустили до отбора на Евро-2024. // Фото: unsplash.com