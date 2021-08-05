05 августа 2021, 19:27
Общество

Магазин проверили после сообщений петрозаводчан

Контролеры не нашли нарушений антиковидных мер в торговой точке

Специалисты мэрии продолжают инспектировать объекты розничной торговли и сферы услуг в Петрозаводске.

Сегодня с проверкой пришли в магазин на Древлянке. Основанием для внеплановой проверки стало обращение горожан, сообщили в мэрии.

Специалисты напомнили представителям организации об  обязательном использовании средств индивидуальной защиты, наличии дозаторов с антисептиком, соблюдении социальной дистанции и других антиковидных мерах. В ходе проверки нарушений не выявили. (фото источника)

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Метки: 
новости петрозаводска
магазин
Древлянка
Мэрия