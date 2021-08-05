05 августа 2021, 19:27
Магазин проверили после сообщений петрозаводчан
Контролеры не нашли нарушений антиковидных мер в торговой точке
Специалисты мэрии продолжают инспектировать объекты розничной торговли и сферы услуг в Петрозаводске.
Сегодня с проверкой пришли в магазин на Древлянке. Основанием для внеплановой проверки стало обращение горожан, сообщили в мэрии.
Специалисты напомнили представителям организации об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, наличии дозаторов с антисептиком, соблюдении социальной дистанции и других антиковидных мерах. В ходе проверки нарушений не выявили. (фото источника)