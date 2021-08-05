05 августа 2021, 19:18
Пустырь облагородили в Видлице
Территорию выложили плиткой, поставили скамейки и урны, обустроили парковку
В селе Видлица Олонецкого района благоустроили пустырь у местной администрации. Здесь сделали парковку и велостоянку, провели освещение, установили скамейки и урны, зону отдыха выложили тротуарной плиткой.
Работы выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали в региональном Минстрое. Кроме администрации поблизости расположены дом культуры, кабинет участкового и библиотека.
Видлица ранее участвовала в мероприятиях по созданию комфортной городской среды. Здесь привели в порядок братское захоронение, в 2019 благоустраивали центральный парк. (фото источника)