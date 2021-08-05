Пустырь облагородили в Видлице

В селе Видлица Олонецкого района благоустроили пустырь у местной администрации. Здесь сделали парковку и велостоянку, провели освещение, установили скамейки и урны, зону отдыха выложили тротуарной плиткой.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказали в региональном Минстрое. Кроме администрации поблизости расположены дом культуры, кабинет участкового и библиотека.

Видлица ранее участвовала в мероприятиях по созданию комфортной городской среды. Здесь привели в порядок братское захоронение, в 2019 благоустраивали центральный парк. (фото источника)