Магазин «38 попугаев» проводит апрельскую распродажу

Середина весны, солнышко греет все сильнее, природа оживает, детки подросли за зиму и хотят обновок. В магазине «38 попугаев» - достаточно большой выбор детской одежды по весьма доступным ценам. По условиям акции, которая действует по 19 апреля включительно, футболки, например, можно приобрести в пределах 100 рублей, пижамки и платья – в пределах 200 рублей, костюмчики футболка с шортами обойдутся тоже не дороже 200 рублей.

По таким хорошим ценам почему бы заодно не купить новую игрушку для вашего любимого малыша, настольную игру для всей семьи или что-то из канцелярии?

Буквально вчера в магазине было поступление настольных игр для школьников и молодежи от крупнейшего российского производителя «Мир хобби», таких как карточные игры «Манчкин», «Свинтус», стратегически-экономическая игра «Каркассон» и др.

Вот лишь некоторые позиции настольных игр для всей семьи:

«Манчкин» - 1100 руб, «Каркассон» – 1450 руб, «Лунаси» – 560 руб., «Воображарий» – 1150 руб., «Гномы вредители. Дуэль» - 650 руб., «Взрывные котята» - 1050 руб., «Свинтус» - 1050 руб., «Свинтус зомби» - 450 руб., «Бэнг» - 1050 руб.

Также в магазине «38 попугаев», который постоянно анализирует интересы своих маленьких покупателей и пожелания родителей, в большом ассортименте роботы, машинки, трансформеры, динозавры, конструкторы и канцелярские принадлежности.

Большой выбор ручек, карандашей, фломастеров, альбомов, блокнотов, тетрадей.

В Петрозаводске сейчас два магазина «38 попугаев» — в Центре и на Древлянке которые находятся по адресам:

- Березовая аллея, 25

- пр. Ленина 9

Подробности у продавцов.

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Уточнить детали и узнать ассортимент можно по тел. +7-911-433-25-81

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