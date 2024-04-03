Лыжники из Карелии заняли первые места в Мурманском лыжном марафоне

Лыжники Карелии приняли активное участие в 50-м Мурманском лыжном марафоне, сообщает Дирекция спорта Петрозаводска. Некоторые наши спортсмены поднялись на высшие ступени пьедестала.

Юбилейный Мурманский марафон собрал почти три тысячи спортсменов из 69 регионов России и ряда стран. Лыжники бежали 25 и 50 км свободным и классическим стилями.

"Трасса в Мурманске - не для слабаков! Старт в километровый подьем, целая куча подъемов и подъемчиков на круге, а уж почти 3 километра серпантинного подъема при переходе на второй круг - это отдельная история! Поработать пришлось изрядно. Все таки столько народу, все сильнейшие. Но когда после финиша глянула в протокол, глазам не поверила! Первое место в группе! Аж прослезилась..."

- рассказала учитель физкультуры из Петрозаводска Ольга Бородулина.

В число победителей в своих возрастных категориях вошли: Ольга Бородулина - 1 место среди женщин до 54 лет, Елена Богданова - 1 место среди женщин до 64 лет, Юрий Ревенок - 1 место среди мужчин до 54 лет, Иван Меринов - 1 место в категории 75+.

С полным списком призеров марафона можно ознакомиться в паблике Дирекции спорта. // Фото: Дирекция спорта Петрозаводска.